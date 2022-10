Rio Branco tem nove pontos de vacinação nesta segunda-feira (10)

De acordo com o painel de vacinação alimentado pela Secretaria de Saúde do Acre, foram 1.625.531 doses aplicada contra a Covid no estado até este domingo (9). Sendo assim, o estado tem 577.937 pessoas imunizadas. Deste total, 678.966 foram da primeira dose; 564.406 da segunda, 13.531 com dose única; 22.818 dose adicional, mais 273.260 da primeira dose de reforço e 70.675 da segunda dose de reforço. Há ainda 175.688 doses aplicadas entre adolescente de 11 a 17 anos e 87.926 doses aplicadas em crianças de 5 a 11 anos.