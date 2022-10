Revitalização das sedes do Saneacre em todo o Acre é autorizado pelo governo do estado

Dando continuidade às ações de melhoria e modernização do sistema de abastecimento de água no interior, o governo do Estado do Acre autorizou a revitalização da sede do Serviço de Água e Esgoto do Estado (Saneacre) no município de Senador Guiomard. A ordem de serviço foi assinada pelo presidente da autarquia, Ítalo Lopes, durante visita à unidade, nesta terça-feira, 18.

A obra, viabilizada por meio do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER-AC), contempla pintura completa, reparo das instalações elétricas e hidrossanitárias, e construção da copa. “É uma obra que traz dignidade e conforto aos nossos profissionais e, consequentemente, a melhoria do sistema de abastecimento da cidade, que nos últimos dias recebeu intervenções relevantes”, enfatizou o presidente do Saneacre, Ítalo Lopes.

Com recursos próprios, para aumentar a capacidade de abastecimento de água em Senador Guiomard, o Estado implantou o sistema de distribuição por bombeamento, o que, agora, permite atender toda a área urbana do município, inclusive pontos considerados críticos. Até o final do mês deve ser dada ordem de serviço também para o início das obras na Estação de Tratamento de Água (ETA) do município.

Além da sede e ETA de Senador Guiomard, as unidades de Xapuri e Epitaciolândia também já recebem melhorias. Em Xapuri, as intervenções incluem construção de cerca, construção da casa do operador, reparos nas instalações elétricas e reservatórios. E até o início de novembro deverão ser assinadas as ordens de serviço de reforma nas unidades do Saneacre em Capixaba, Sena Madureira e Manoel Urbano.

As ações envolvem equipes das secretarias de Licitações (Selic) e Fazenda (Sefaz). “Todo o corpo de governo está trabalhando em conjunto para melhorar o sistema de abastecimento de água em todos os 21 municípios que estão sob responsabilidade do governo do Acre”, disse Ítalo.

