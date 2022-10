Resultado preliminar da Investigação Criminal e Social do concurso do ISE/AC é divulgado pelo Governo

- Publicidade -

O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou na manhã desta sexta-feira, 28, no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social dos candidatos indicados do Concurso Público para o provimento de vagas de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC), conforme o edital Nº 040 SEPLAG/ISE, de 27 DE outubro de 2022.

O concurso abrange os cargos de agente socioeducativo masculino, agente socioeducativo feminino, técnico administrativo e operacional, auxiliar administrativo, técnico administrativo e operacional, motorista, técnico administrativo e operacional, técnico de informática, assistente social e psicólogo, referentes ao edital nº 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021.

Os candidatos considerados contraindicados, podem consultar individualmente, o motivo da inaptidão, através do link disponível na área do candidato no site www.ibade.org.br. Quanto aos pedidos de revisão, poderão ser contestados os resultados unicamente em de 02 (dois) dias exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, disponível no site www.ibade.org.br, na área do candidato, a partir das 8h do dia 01/11/2022 até as 18h do dia 03/11/2022, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações gerais por meio do site www.ibade.org.br ou pelos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190, ou pelo e-mail [email protected]

Confira o edital: DO16669222153089

Fonte/ Agência de notícias do Acre