Restaurante ‘sem paciência’ é sincerão ao responder avaliações

- Publicidade -

Quem trabalha com comércio sabe que a premissa de que o ‘cliente tem sempre a razão’ é a que vale. Mas será que tem sempre a razão mesmo? Independente de qual lado dessa história você está, um restaurante aqui de Campo Grande faz questão de defender o seu atendimento. Na hora de responder às avaliações dos clientes no aplicativo, não faltam ‘papas na língua’ e mensagens chegam a ser ‘sinceronas’ demais.

Em uma dessas interações, um cliente identificado como Reinaldo reclamou que o seu refrigerante chegou quente à sua residência. Como resposta, o estabelecimento situado no bairro Vila Rica disse:

“Calor de 32° em Campo Grande, difícil da bebida chegar trincando aí. Vou ver se dá pra amarrar uma geladeira na garupa do entregador na próxima entrega”.

Outra mulher disse ter solicitado o bife sem cebola. “Até na embalagem estava escrito ‘sem cebola’ mas veio com muita cebola no bife”, avaliou a cliente.

O restaurante, então, respondeu:

“O bife é acebolado. Você não consegue tirar a cebola aí? Na correria não tem como parar para fazer bife separado para o alecrim dourado que não come cebola”.

Prazo de entrega e dinâmica de motoboys

O prazo de entrega também é outro quesito de avaliação nos aplicativos de comida. Tanto é que, em uma das críticas, uma mulher disse: “sem contar o prazo de entrega que atrasou né”.

Como resposta, o restaurante indicou que ela fizesse miojo em casa. “Como atrasou? Pedido chegou exatamente dentro do prazo. Não tem como entregar em 15 minutos, não. Se quiser em 15 minutos faz um miojo aí”.

Outra pessoa, de nome Letícia, também disse que a sua entrega “atrasou demais”.

Como resposta, recebeu: “Seu pedido chegou em 1 hora e 10 minutos. 10 minutos além do tempo não é ‘atrasar demais’. Na próxima oportunidade se quiser vir retirar, em 15 minutinhos já está pronto”.

Confira demais respostas de avaliações feitas pelo restaurante:

Restaurante recebe avaliações positivas

Basta rolar a página por alguns momentos para perceber que além das críticas, há muitas avaliações positivas também. Elogios quanto ao atendimento, prestação de serviço e sabor da comida são frequentes. No aplicativo, restaurante é avaliado em 4,2 estrelas.

“Chegou antes do previsto, quentinha e muito gostosa [a comida]” elogiou Silvia.

É possível ver também muitos pedidos de desculpa quando algum cliente pontua algum erro no pedido. Fabiana, por exemplo, reclamou de ter comido marmita seca. O restaurante, então, respondeu que iria melhorar o atendimento.

“Nós pedimos desculpa quando o cliente tem razão”

Os prints foram parar nas redes sociais, dividindo as opiniões dos internautas. Ao Jornal Midiamax, o dono do restaurante explicou a situação. Segundo ele, sempre pede desculpa quando o cliente tem razão. “Quando não tem, muitas vezes deixamos sem resposta e, algumas vezes, eu mesmo acabo dando uma resposta sarcástica na avaliação”, conta.

Em seguida, o empresário de 31 anos pontua que uma crítica mal embasada atrapalha na avaliação do restaurante.

“Alguns clientes reclamam com razão, já outras reclamações são sem sentido ou por um detalhe tão ínfimo e a pessoa resolve detonar na avaliação. De exemplo 100 pedidos. Se 99 derem certo, 1 ou 2 pessoas vem fazer avaliação positiva. Mas naquele único pedido que deu errado, ela vem e detona o restaurante na avaliação”, diz.

Questionado se a maneira como o empreendimento responde aos clientes atrapalha nas vendas, o dono afirma que o índice de reclamação é muito pequeno.

“Acredito que algumas pessoas podem se sentir incomodadas e não pedir, outras percebem que a reclamação que estava errada. Quem lê as avaliações na nossa página vê que tem avaliações positivas e negativas. Se você ver que nos últimos 90 dias tivemos 269 avaliações, somente 25 delas tem 1 estrela. É um percentual menor que 10% de pessoas insatisfeitas dentre as que avaliam”.

O empresário ainda comenta que as pessoas se motivam a avaliar mais quando não estão satisfeitas do que quando ocorre tudo bem com o pedido.

Ainda conforme as informações do dono, restaurante está em funcionamento há dois anos em Campo Grande.