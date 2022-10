“Respeita meu santo”, diz Juju Salimeni em desabafo sobre intolerância religiosa

- Publicidade -

Seguidora do candomblé, Juju Salimeni fez um desabafo sobre a intolerância religiosa que sofreu após postar uma foto durante um ritual que participou.

“Sou do candomblé há mais de 20 anos, e tem gente que descobriu só agora. Meu amor, não mexe com a minha religião. Não mexe com o meu santo. Esse é meu ponto fraco, não tolero intolerância religiosa. Hoje em dia isso é crime, então você não pode falar o que quer da religião das pessoas, não pode falar de forma pejorativa, tá? Fiquem espertos”, afirmou ela em seu perfil no Instagram.

“Eu nunca vou conseguir aceitar a ideia de que parte da humanidade está ‘salva’ porque conhece a Deus da forma que certas pessoas dizem que tem que ser e que todo o resto da humanidade não está. Deus jamais faria esse tipo de separação, isso é tão ignorante”, completou.

Desejo de engravidar

Juju Salimeni contou que pretende engravidar no próximo ano. A musa fitness, que atualmente namora o empresário Diogo Basaglia, destacou que antes disso precisa alinhar com a médica os seus hormônios. “Penso no próximo ano, em tentar gravidez depois do Carnaval. Tenho que fazer um trabalho de mudar algumas coisas no meu corpo. No momento, não consigo engravidar por conta dos hormônios. Quando realmente decidir, preciso fazer esse alinhamento com a médica”, declarou ao “Famacast”.

Juju disse que Diogo já está pronto para ser pai. Para a modelo, tudo precisa ser organizado na sua vida. “Levo em conta o meu trabalho, meus contratos, porque gosto de tudo planejado. Sempre fui muito certa, principalmente na área profissional. Não gosto de ter surpresas. É claro que seria uma surpresa boa, mas gosto de ter tudo alinhadinho porque dá menos bagunça”, afirmou.

A empresária garantiu que não se importa com as alterações do corpo durante uma gravidez. “Eu acho que seria complicado, porque eu tenho um estilo de corpo que gosto de ter. Seria uma mudança grande, mas eu acho que seria uma fase tão plena e focado em outro objetivo, que isso não seria uma questão. Mas isso não tem nada a ver. A gente vê mulheres com corpos melhores depois da gravidez”, destacou.

Fonte/ Portal Yahoo.com