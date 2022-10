Representantes de Escolas de Porto Acre serão enviados aos jogos escolares do Rio de Janeiro

Uma das novidades deste ano dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que serão realizados entre 31 de outubro e 14 de novembro, no Centro Olímpico da cidade do Rio de Janeiro, é o aumento da participação de escolas do interior do Acre na competição.

Cada uma das três escolas estaduais de Porto Acre enviará uma equipe. A Edmundo Pinto, por exemplo, localizada na Vila do Incra, levará dois alunos que integrarão a equipe do taekwondo, uma das modalidades de luta da competição, que ficará sob a coordenação do professor Gil Souza.

Já a Escola Jader Saraiva, sediada na Vila do V, estará nos Jogos Escolares com a equipe de handebol feminino. A Plácido de Castro, localizada na sede do município, enviará à competição a equipe de futsal feminino, que será coordenada pelo professor Cássio Cunha.

A diretora da Edmundo Pinto, Cirléia Pacheco, mostra contentamento por enviar uma equipe à competição. “Nos sentimos privilegiados, porque afinal de contas somos uma comunidade carente”, afirma. A equipe será composta pelos alunos Guilherme Gomes, do 9º ano, faixa verde, e Sara Lima, do 6º ano, faixa amarela, ponta verde.

Gil Souza explicou que os alunos estão aprimorando a parte técnica e física para participar dos jogos. “Eu me sinto muito honrado em fazer parte dessa delegação, porque o taekwondo foi um divisor de águas na minha vida; eu sou fruto de um projeto social que me levou para a educação física”, relata.

Cássio Cunha, por sua vez, explicou que, para chegar à fase nacional dos JEBs, as meninas do futsal da Escola Plácido de Castro realizaram um total de sete jogos, sendo o primeiro contra a Edmundo Pinto, na fase municipal, e o último contra um time de Senador Guiomard.

Nas seletivas estaduais, a Escola Plácido de Castro enfrentou ainda a São João Batista, do Bujari; o Colégio Militar Dom Pedro II, de Rio Branco; a Escola Nazira Anute, de Manoel Urbano; além de equipes de Xapuri e de Porto Walter.

“Pegamos uma geração muito boa de meninas, e fizemos uma preparação no aprimoramento dos fundamentos, porque elas já realizam jogos continuamente, então não precisamos iniciar do zero, elas assimilaram rápido”, disse o Cássio, que é o técnico da equipe.

Fonte/ Agência de notícias do Acre