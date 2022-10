Repórter Susana Naspolini, da TV Globo, morre aos 49 anos

Em 2010, ela descobriu um nódulo maligno na mama direita e, no final do mesmo ano, um tumor na tireoide. No ano de 2016, a jornalista enfrentou outro câncer de mama.

A repórter fez sucesso na Globo do Rio de Janeiro, onde se notabilizou pelo jornalismo comunitário. Ela se envolvia em entrevistas e pautas que mostravam os problemas reais dos cariocas.

“É o meu jeito de trabalhar, podem, ou não, gostar. Sou muito feliz fazendo, me sinto em casa. No outro dia, minha filha falou: ‘Mãe, sua blusa estava toda suada’. Respondi: ‘Filha, estava gravando em Bangu, meio-dia, não vai ter suor?’. Tem suor, tem o cafezinho; se eu tiver andando e tropeçar, vai entrar o tropeço; se eu sentar na calçada pra falar com alguém, vai mostrar; ah, esse ângulo tem mais sol do que o outro? Não tem problema, é ali que a gente está”, disse em uma entrevista para o Memória Globo.

Entre as coberturas de maior destaque em sua trajetória profissional estão as chuvas que atingiram o Rio de Janeiro em abril de 2010, quando foi enviada para investigar a situação no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central da cidade; e em abril de 2019, quando mostrou de perto a situação dos deslizamentos na Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Participou ativamente da cobertura da ocupação policial na Vila Cruzeiro, em 2011, que rendeu ao Jornalismo da TV Globo o Prêmio Emmy Internacional. E, de forma bem diferente, da cobertura do Rock in Rio, em 2013, quando ficou pendurada por um cinto em um guindaste, para mostrar o evento do alto. Isso sem falar nas diversas coberturas do Carnaval, quando gostava de estar nas arquibancadas, cobrindo a reação popular aos desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí.

Naspolini é autora de dois livros: Eu Escolho ser Felis (2019) e Terapia com Deus (2021)

Metrópoles