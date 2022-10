Repórter chora em jornal ao noticiar filho espancado pela mãe; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma repórter da TV Tribuna (afiliada da Globo) chorou ao vivo nesta terça-feira (4/10) ao noticiar o caso de um menino de 4 anos espancado pela mãe e pelo padrasto em São Vicente (litoral de São Paulo). Durante o Jornal Tribuna 1ª Edição, Nina Barbosa se emocionou e foi amparada pela apresentadora Janaina Hohne.

A jornalista relatava o momento em que o padrasto entregou a seus pais a criança violentada: “Quando os pais desse padrasto desenrolaram o lençol, viram a criança… desculpa… extremamente machucada… desculpa… e saindo sangue pelo ouvido”.

Sem condições de continuar o relato, Nina foi interrompida por Janaina, que a consolou e também revelou ter se abalado com as imagens da violência contra o garoto.

“A gente compreende, Nina, o seu estado, porque é uma situação muito difícil mesmo, até de narrar o que aconteceu, justamente como você está narrando. A gente se coloca no lugar dessa pessoa, dessa criança, a gente parece que sente o sofrimento disso. Eu, quando vi essas imagens, também foi terrível para mim. A gente compreende os teus sentimentos como é o nosso sentimento também”, disse a âncora.

Em sua rede social, Nina Barbosa agradeceu ao público e aos colegas pelas mensagens de apoio e classificou esta transmissão ao vivo como um de seus maiores desafios emocionais.

A vida de repórter já me colocou em muitos desafios emocionais e esse, com certeza, foi um dos maiores. Doeu. Sofri pela violência absurda que essa criança de 4 anos viveu. Sofri por ser mãe e saber o quanto um ser indefeso precisa de nosso apoio e segurança. Obrigada pelas inúmeras mensagens de pessoas que entenderam que o jornalista também pode transmitir o que está sentindo no momento como esse.