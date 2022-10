Remédio utilizado no tratamento de combate ao vício de drogas pode tratar COVID LONGA

A naltrexona, substância usada para diminuir a compulsão por drogas e álcool, pode ser uma alternativa de tratamento para pessoas com Covid longa. A hipótese foi formulada por pesquisadores da iniciativa Recover (recuperação) do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos.

Os cientistas estão realizando testes clínicos para estudar os efeitos da droga em pacientes com Covid prolongada. A primeira fase analisou o impacto da substância em 218 pacientes. Deles, aproximadamente 160 (74%) apresentaram melhoras em sintomas da Covid longa, como insônia, dores no corpo e problemas neurológicos.

Lauren Nicholls, de 34 anos, participou do primeiro teste clínico e afirmou à agência de noticias Reuters que o medicamento a ajudou a pensar de maneira mais clara. Ela sofria com problemas de raciocínio e foco e também sentia fadiga, convulsões e dores de cabeça desde que contraiu a Covid em 2020.

“Pode não ter me curado completamente, mas, certamente, me fez me sentir melhor”, afirmou a paciente à agência de notícias.