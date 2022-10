Relação abusiva com jornalista é exposta por ex-namorado de Glória Maria

O ator Bernardo Langlott, ex-namorado de Gloria Maria, contou detalhes do relacionamento que teve com a jornalista, o qual ele classifica como “abusivo”.

Ele já inicia sua fala dizendo que se sentia como um objeto. “Fui usado como objeto de todas as maneiras possíveis”, disse ele.

O ex-casal começou o relacionamento em 2008, quando ele tinha apenas 25 anos, e diz que ficou impressionado com Glória, para ele, ela era um “mito”.

Mesmo admirando a jornalista, ele comentou que o relacionamento o traumatizou: “Fui usado como objeto de todas as maneiras possíveis. Tem situações do meu relacionamento com a Glória que faz com que hoje eu tenha pavor dela, não consigo ver nada que ela faz.”

E continuou. “Vivi um relacionamento abusivo onde tinha uma pessoa com experiência de vida e um menino de apenas 25 anos que não entendia nada, que só foi entender que foi pisado muitos anos depois”, desabafou o ator.

Langlott contou que por diversas vezes a jornalista o tratou de forma rude, e que ele que pagava por tudo. “Ela nunca me pagou uma bala. Eu a levava para os restaurantes mais caros do Rio de Janeiro e pagava a conta, também fui motorista dela, porque ela não dirigia, e ainda por cima ainda era maltratado.”

Bernardo conta que após o término do namoro, Glória, aproximadamente 4 meses depois, começou a acusá-lo de estar se aproveitando da imagem dela. “Fui apaixonado por ela e sofri muito no fim do relacionamento, mas a pessoa usada fui eu, principalmente na questão financeira”, finalizou ele.

Bernardo Langlott se assumiu homossexual em fevereiro desse ano e vive um relacionamento com o jornalista Betoh Cascardo.

Fonte/ recordtv.r7.com