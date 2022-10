Reinaldo faz dois, São Paulo vence e entra no G8

- Publicidade -

O São Paulo contou com a estrela de Reinaldo, autor de dois gols, para vencer o Juventude por 2 a 1 na tarde deste domingo (23), entrar de vez na briga pela vaga na próxima Libertadores e colocar o time gaúcho mais perto da queda para a Série B. Capixaba descontou para os donos da casa.

A vitória leva o Tricolor aos 47 pontos e à oitava posição, que deve valer uma vaga à competição continental no ano que vem. Com 21, o Ju está na lanterna e pode cair ainda na noite deste domingo, se Coritiba e Ceará vencerem suas partidas.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira (27): o Tricolor recebe o Atlético-GO, às 19h (horário de Brasília), enquanto a equipe da serra gaúcha visita o Atlético-MG, às 19h30.

O São Paulo pôs o time no campo de ataque desde o início da partida, e foi responsável pelas principais ações ofensivas, sobretudo em jogadas pelas laterais. Não por acaso os gols foram marcados pelo camisa 6 tricolor. Com a vantagem no placar, na etapa final, os comandados de Rogério ceni administraram o resultado. No fim do confronto, quase deu tempo para o terceiro, que seria um golaço: Galoppo recebeu cruzamento na área e acertou um belo voleio, muito bem defendido por Pegorari.

Ciente de suas limitações, o Juventude dobrou as linhas no campo de defesa, se fechou e esperou as melhores oportunidades para contra-atacar com espaço ou pelas bolas paradas. Com a reação rápida ao primeiro gol dos visitantes, a estratégia até parecia dar certo, mas na etapa final o Papo diminuiu o ritmo e não conseguiu se recuperar e ofereceu pouco perigo para a meta de Felipe Alves.

Os avanços pelos lados funcionaram tão bem para o Tricolor que foi dos laterais que saiu o primeiro gol do jogo: aos 35 minutos, Moreira avançou pela direita e fez um cruzamento aberto na grande área, onde Reinaldo apareceu livre para testar firme e abrir o placar. Outros duas chances de perigo na primeira etapa, ambas finalizadas por Calleri, saíram de lances similares.

Dois minutos depois do gol tricolor, após cruzamento pela direita, Élton, de costas para a área, fez um passe preciso para Capixaba. O atacante dominou bem e finalizou no alto para vencer Felipe Alves e empatar.

Na segunda etapa, a insistência são-paulina surtiu efeito: após cobrança de escanteio, Reinaldo aproveitou a sobra para chutar forte e colocar o time de Rogério Ceni mais uma vez à frente do placar.

Cada vez mais perto da queda para a Série B, o Juventude pode cair ainda hoje após a derrota em casa. Isso ocorrerá caso Ceará e Coritiba vençam seus jogos à noite.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1X2 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro, 33ª rodada

Data e horário: 23 de outubro de 2022 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Rodrigo Soares (JUV) e Vitor Mendes (JUV); Moreira (SAO) e Pablo Maia (SAO)

Gols: Reinaldo (SAO), aos 36 minutos, e Capixaba (JUV), aos 38 minutos do 1º tempo; Reinaldo (SAO), aos 10 minutos do 2º tempo

JUVENTUDE

Pegorari; Paulo Henrique, Thalisson, Vitor Mendes e Rodrigo Soares; Élton (Bruno Nazário), Jadson (Gabriel Tota), Chico (Jean Irmer), Capixaba (Ruan) e Rafinha (Óscar Ruiz); Isidro Pitta. Técnico: Lucas Zanella.

SÃO PAULO

Felipe Alves; Moreira (Galoppo), Luizão, Léo e Reinaldo (Welington); Rafinha, Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Igor Gomes) e Patrick (Marcos Guilherme); Calleri e Bustos (Eder). Técnico: Rogério Ceni.

FolhaPress