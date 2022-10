Rei Charles ficou chocado com resposta ousada de Meghan a gesto gentil

O príncipe Harry e Meghan Markle selaram a união na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, em maio de 2018. Embora a realeza tenha deixado transparecer que os preparativos eram só flores, o que ocorreu foi exatamente o contrário, segundo o biógrafo real Robert Hardman. Em livro publicado no início deste ano, o expert dá detalhes de uma situação embaraçosa entre o rei Charles III e a nora. O monarca ficou surpreso com a resposta da duquesa de Sussex após dedicar a ela um gesto gentil.

No livro Queen of Our Time: The Life of Elizabeth II (Rainha do Nosso Tempo: A Vida de Elizabeth II, em tradução livre), Robert lembra que houve várias especulações sobre a possibilidade de o pai de Meghan, Thomas Markle, comparecer à cerimônia e levar a filha ao altar. Como o diretor de fotografia estava impedido de conduzir a noiva devido a problemas de saúde, cogitaram escalar a mãe dela, Doria Ragland, para acompanhá-la no corredor da igreja. Diante do burburinho, Charles interveio.

Charles propôs entrar com a noiva, mas foi surpreendido com uma resposta inusitada, conforme compartilhou o autor no livro: “Sentindo-se por sua futura nora, o príncipe de Gales se ofereceu para intervir, dizendo que ficaria honrado em escoltar Meghan pelo corredor da Capela de São Jorge até o altar. A resposta, de acordo com um amigo, não era bem o que ele esperava: ‘Podemos nos encontrar no meio do caminho?’”.

Segundo o biógrafo, a duquesa de Sussex frisou ao sogro que gostaria de cruzar sozinha a porta principal da Capela de São Jorge. Na avaliação de Hardman, a atitude de Meghan demonstrou que ela era uma noiva “confiante e independente, determinada a fazer uma grande entrada por conta própria”. Em entrevista a um documentário produzido pela BBC One, o príncipe Harry comentou ter se emocionado ao ver o pai conduzir Meghan no enlace.

“Eu pedi a ele que imediatamente disse: ‘Sim, claro, farei o que Meghan precisar e estou aqui para apoiá-la’”, recordou Harry no documentário Prince, Son and Heir: Charles at 70 (Príncipe, Filho e Herdeiro: Charles faz 70, em tradução livre). O longa-metragem foi televisionado em 2018. Dias antes de firmar a união, a duquesa de Sussex emitiu um comunicado sobre o não comparecimento do pai ao casamento. Os dois não têm uma relação amistosa.

