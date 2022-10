Rei Charles 3º fatura um pouco mais de R$ 6 milhões com venda de 14 cavalos de corridas da mãe

- Publicidade -

O rei Charles 3º já demonstra que não herdou de sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª (1926-2022), o amor pelos animais. Um mês e meio depois da morte da monarca, o pai dos príncipes William e Harry vendeu 14 cavalos de corridas e faturou 1 milhão de libras, cerca R$ 6, 1 milhões. Mas, o estábulo real ainda continua com uma boa lotação. Como Elizabeth tinha 37 cavalos, ainda restam 23.

Elizabeth gostava de tratar bem os animais e, por isso, manteve vários campeões em sua equipe. Ela ganhou bastante dinheiro com as vitórias em grandes prêmios. A monarca, que morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, levou o tradicionalíssimo Gold Cup no Royal Ascot com a égua Estimate, em 2013.

Um dos animais também vendidos em um leilão foi Love Affairs, o último vencedor da rainha em Goodwood, apenas dois dias antes de sua morte. O vencedor do Royal Ascot de 2020, Tactical, teria sido vendido por R$ 150 mil libras (cerca de R$ 920 mil), enquanto Just Fine saiu por 300 mil libras (R$ 1,8 milhão) para o comprador. De acordo com o Daily Express, a família Real quer encerrar a operação com os cavalos da monarca em até três anos.

A relação de Elizabeth 2ª perdurou até os últimos dias de vida. No ano passado, a monarca foi orientada a parar de andar a cavalos. No entanto, em junho deste ano, ela contrariou o pedido médico e voltou a montá-los. “A Rainha sentiu muita falta de suas cavalgadas”, disse uma fonte ao The Sun.

FolhaPress