Reencontro entre Alanis Guillen e Guito Show deve acontecer na próxima novela das seis

A atriz Alanis Guillen (24) e Guito Show (38), que viveram respectivamente os personagens Juma e Tibério no remake de Pantanal, trama das 21h da Rede Globo, já estão escalados para uma próxima obra nas telas da emissora. Segundo o Jornal Extra, eles devem integrar o elenco de ‘Amor Perfeito’, que está prevista para estreiar em março de 2023, depois do fim de Mar do Sertão.

Alanis será protagonista na próxima novela das seis, Amor Perfeito, de Duca Rachid e Julio Fischer, a primeira desta dupla. Guito também estará na trama, na qual interpretará um padre. As gravações começarão em janeiro.

A história da novela se passará na fictícia cidade de Águas de Santa Clara, inspirada em Poços de Caldas, localizada no estado de Minas Gerais, no ano de 1934 e avançará para 1942.

Ela acompanhará um garoto criado num mosteiro que tenta encontrar a mãe, que será interpretada por Alanis. O início é baseado em “Marcelino Pão e Vinho”, obra do escritor espanhol, José María Sánchez Silva. Os autores já entregaram três blocos de capítulos.

Fonte/ Portal CARAS