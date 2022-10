Reeducandos em Rio Branco serão afalbetizados pelo por projeto de paceria com o Ministério Público do Acre

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento esteve reunido na manhã desta terça-feira, 11, com o promotor de Justiça da 4ª Promotoria de Justiça Criminal, Tales Fonseca Tranin, e a representante do movimento ‘Jovens com Uma Missão’ (Jocum), Agenaira Francielly.

Na oportunidade, o PGJ conheceu o projeto de alfabetização de jovens e adultos do Instituto Brasileiro de Educação e Meio Ambiente (Ibraema), que deve ser desenvolvido em Rio Branco por meio de uma parceria entre o instituto, a Jocum e o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

A iniciativa vai abranger, inicialmente, os custodiados do Pavilhão “A” do Complexo Prisional Francisco de Oliveira Conde, oportunizando o acesso à educação e fortalecendo o processo de ressocialização, promovendo, também, os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Ao todo serão comtemplados vinte custodiados nesta primeira fase, que serão alfabetizados por pessoas de dentro do pavilhão, treinadas por membros da Jocum que receberam capacitação para atuarem como multiplicadores.

Ao MPAC cabe agir como porta de entrada do Projeto, viabilizando, por meio da 4ª Promotoria de Justiça Criminal, o acesso à unidade e dando o suporte necessário.

“Vemos com bons olhos o projeto apresentado pelo Dr. Tales, pois se trata de uma estratégia de atuação importante voltada para quem já cometeu o crime e se encontra cumprindo pena. Tecnicamente é o que se chama de prevenção terciária, dirigida a orientar os apenados para não reincidir, mediante a contribuição para a qualificação do preso, de modo que ele possa ter melhores condições de ressocialização. Apoiamos e desejamos que esse projeto tenha muito sucesso”, finalizou o PGJ.

Fonte/ Agência de notícias do MP Acre