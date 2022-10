Reebok fecha com o Botafogo e será sua nova fornecedora de material esportivo

Para que as partes chegassem a um acordo, prevaleceu o bom relacionamento entre John Textor e Jamie Salter, CEO da Authentic Brands Groups, que é detentora da Reebok. Jamie também é detentor de uma parte das ações da Eagle Football, assim como Textor.

Havia outras marcas no páreo, como a espanhola Joma. O ge revelou no início de setembro que essas eram as marcas que disputavam o pleito e que uma das questões envolvendo a negociação era a disponibilidade de comercialização das camisas ao redor do mundo.

Fim da espera

O Botafogo não tem uma fornecedora de material esportivo exposta na camisa desde o fim da temporada passada. Após o contrato com a Kappa ter terminado sem renovação contratual, o clube se acertou com a Volt, mas a chegada de John Textor mudou tudo.