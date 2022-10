Rede balança 16 vezes na 2ª rodada do Campeonato da Imprensa promovido pelo Sinjac

- Publicidade -

Foi realizada, neste domingo, 23, no campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco, a 2ª rodada do Campeonato da Imprensa 2022, protagonizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre (Sinjac).

Quem abriu a competição com vitória, garantindo três pontos, foi a Rede Amazônica, que venceu o time do Sistema Público de Comunicação por 4 a 3. A segunda partida foi entre a equipe do site Acrenews e Jornal Opinião. O impresso garantiu os pontos vencendo por 6 a 1.

A terceira e última partida do dia foi entre a Assessoria da Prefeitura de Rio Branco e TV Gazeta. A partida acabou empatada em 1 a 1. Por enquanto, o time da Jornal Opinião segue como primeiro colocado no torneio por saldo de gols, seguido pela equipe da Rede Amazônica.

No próximo domingo, dia 30 de outubro, não haverá rodada do campeonato, devido ao segundo turno das eleições. A 3ª rodada ficou marcada para o dia 06 de novembro.

A Gazeta do Acre