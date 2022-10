Recorde: Nicolau Júnior agradece reeleição com a maior votação de um deputado estadual da história do Acre

- Publicidade -

Quando a apuração da eleição de ontem foi encerrada, as urnas só confirmaram o que já se esperava: Nicolau Júnior, o deputado estadual mais votado. Mas os números revelaram também que o atual presidente da Assembléia Legislativa, que buscava o terceiro mandato consecutivo, obteve ainda a maior votação da história que um deputado estadual já alcançou: 16.636 votos.

Com essa expressiva votação, Nicolau superou a deputada Meire Serafim que alcançou 10.349 votos, em 2018. Aos 38 anos, o jovem empresário de Cruzeiro do Sul, se consolida como uma nova liderança política do Acre.

“Eu gostaria de abraçar cada uma dessas pessoas que nos deram essa vitória marcante. A todos mesmo. Daquele que ajudou entregando santinho até quem esteve comigo praticamente todos os dias. Quero voltar pelos lugares onde passei pedindo apoio, mas dessa vez para agradecer, porque uma votação dessas justifica qualquer esforço “, comentou.

Presidente da Assembléia Legislativa pela segunda vez, Nicolau Junior se notabilizou pelo jeito simples e discreto de atuar, respeitando os divergentes e valorizando os aliados. Sem alardes, costurou alianças que fortaleceram o Progressistas, e defendeu com todas as forças a gestão de Gladson Cameli. Mesmo com trânsito livre no Palácio Rio Branco, nunca se impôs, e mostrou com o resultado que conquistou, que a política não é para amadores.

“Nosso partido sai dessa eleição o mais fortalecido de todos. Elegemos o governador, três federais e três estaduais. O povo do Acre aprovou nosso projeto de continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Gratidão a tudo a todos, e fiquem certos que irei honrar cada voto dos que confiarem no Nicolau”, finalizou.