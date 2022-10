Record confirma que Lula não participará de debate neste domingo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vai participar do debate presidencial promovido pela Record, no próximo domingo (23/10). Este seria mais um embate direto com Jair Bolsonaro (PL), que ocupa a presidência e foi segundo colocado no primeiro turno.

A informação de que Lula não estará no debate foi divulgada pela própria emissora nesta quinta-feira (20/10). Sem o petista, a tevê fará sabatina com Bolsonaro, conduzida pelo jornalista Eduardo Ribeiro. Veja imagens do debate na Band, em 16 de outubro O debate com a Record é o segundo que a campanha de Lula confirma a desistência do candidato. O confronto entre os postulantes à presidência que seria promovido pela CNN Brasil também não terá Lula, e ficará apenas como entrevista de Bolsonaro. A expectativa é de que o petista participe do último debate, na TV Globo, que ocorrerá dois dias antes da votação. Confira o calendário: 21 de outubro – CNN Brasil, SBT, Estadão/Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM

– CNN Brasil, SBT, Estadão/Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM 23 de outubro – Record TV

– Record TV 28 de outubro – TV Globo Metrópoles