Receita: Torta mista de macarrão Penne

O alimento, que está presente no mundo todo, chegou ao Brasil com os imigrantes italianos, ainda que se acredite na sua origem chinesa. O macarrão, além de delicioso, se destaca por ser prático e versátil, podendo ser usado em receitas diversas, indo muito além da tradicional macarronada.

Para te inspirar na cozinha, sugerimos duas receitas bem diferentes para inovar na data usando macarrão. A sugestão é ideal para quem é fã de macarrão ficar ainda mais apaixonado.

Para aprender como fazer, confira a receita abaixo:

Ingredientes:

250 g de Penne Sêmola Fortaleza

1 vidro de palmito

1 cebola pequena cortada em cubos

150 g de presunto picado em cubos

150 g de mussarela picada em cubos

2 colheres de sopa de Margarina Puro Sabor

2 colheres de sopa de Farinha de Trigo Finna

1 xícara de leite

1 colher de sopa de noz moscada

1 caixa de creme de leite

Queijo mussarela ralado a gosto

Modo de fazer:

-Coloque o penne para cozinhar em uma panela. Enquanto isso, coloque a margarina para derreter, acrescente a cebola bem picada e mexa durante dois minutos.

– Depois, coloque a farinha de trigo, mexa bem e deixe cozinhar. Misture o leite e deixe engrossar.

– Desligue o fogo e acrescente o creme de leite. Finalize com noz moscada, prove e coloque o sal.

– Escorra o macarrão e misture no molho branco, acrescentando o presunto, a mussarela e o palmito.

– Regue um refratário fundo com azeite e coloque o macarrão. Cubra com queijo mussarela ralado e asse a 180ºC por cerca de 15 minutos.

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 6 porções

POR RAFAEL DAMAS