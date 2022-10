Receita: aprenda a preparar um molho de tomate de sabor marcante

- Publicidade -

Para quem acha que tudo fica melhor com molho de tomate, essa é a receita ideal. O NE Rural deste domingo ensina você a preparar um delicioso molho de tomate bem encorpado, de cor intensa e sabor marcante. Quem vai ensinar tudo é o chef de cozinha Jean Ribeiro, cearense de Tauá, que tem 23 anos de experiência na gastronomia.

Confira a receita

Ingredientes

1 kg de tomate

3 colheres de sopa de azeite extra virgem (ou de chá?)

meia cebola branca picada

2 dentes de alho picado

1 colher de sopa de manjericão

2 colheres de sopa de açúcar

meia colher de sopa de sal

1 colher de extrato de tomate

Modo de preparo

O primeiro passo é tirar a pele do tomate. Antes, tire o talo do tomate e faça um corte em cruz na parte de cima.

Coloque a fruta numa panela com água fervente por somente um minuto. Depois desse tempo transfira os tomates para um recipiente com água fria. A ideia é dar um choque térmico, assim a pele sai com facilidade.

Depois de cortar os tomates e colocar os pedaços no liquidificador, adicione duas conchas da água já fervida para ajudar na trituração do tomate.

Faça um refogado. Numa frigideira coloque três colheres de chá de azeite, em média, e deixe aquecer um pouco. Em seguida coloque o alho, mas não deixe dourar demais.

Quando o alho dourar, adicione logo a cebola, refogue bem e adicione o manjericão.

Coloque o sumo do tomate numa peneira. O objetivo é reter as sementes.

Antes de levar ao fogo baixo por 20 a 30 minutos, adicione extrato de tomate.

Adicione sal, açúcar, mexa e deixe o molho secar um pouco.

Para finalizar, o chefe Jean resolveu preparar uma massa para comer com o molho. Ele aproveitou a frigideira onde fez o refogado para colocar o macarrão pré-cozido e o molho junto. A proporção é de 150 ml de molho para 100 g de massa