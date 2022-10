Ratinho pede voto em Bolsonaro e diz que Tebet “entrou para quadrilha”

O apresentador Ratinho, do SBT, está atuando como cabo eleitoral de Jair Bolsonaro em encontros privados com apoiadores do presidente. Ao participar de um almoço em Campo Grande, ele afirmou que a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet “entrou para a quadrilha” ao declarar apoio à candidatura de Lula.

“Ou a gente consegue deixar o trem nesse trilho em que ele está ou a gente vai devolver para a quadrilha. Vocês é que vão escolher. O povo que vai escolher. A quadrilha já se montou de novo, inclusive a Simone Tebet, que entrou para a quadrilha também. Ela está lá”, disse Ratinho, em encontro com representantes do agronegócio.

“Ela já estava junto. Toda a quadrilha já se juntou de novo para tomar conta do Brasil de novo”, acrescentou.

O vídeo com as declarações de Ratinho foi compartilhado pelo jornalista Eduardo Matysiak no Twitter.

Antes do primeiro turno, Ratinho recebeu Lula em seu programa noturno no SBT e fez uma entrevista amigável com o ex-presidente. Na conversa, o petista afirmou que comeu “a melhor rabada” na casa do apresentador, em São Paulo, e recordou uma confraternização que os dois fizeram na Granja do Torto, com a dupla sertaneja Bruno e Marrone.

Em outro momento da entrevista, Lula disse que o país era mais feliz durante os seus mandatos presidenciais. “Até você era mais feliz. Até você dava mais risada”, afirmou. Com estilo ameno, diferentemente do adotado nos almoços de que participa, respondeu Ratinho: “Eu ganhava mais naquela época”.

Ratinho é pai do governador do Paraná, Ratinho Jr, reeleito no primeiro turno para um segundo mandato. Ratinho Jr é apoiado por Bolsonaro e está em campanha para o presidente.

O dono do SBT, Silvio Santos, demonstrou simpatia por Bolsonaro em diversas ocasiões. O genro de Silvio Santos, Fábio Faria, é ministro das Comunicações do governo federal.

O apresentador Ratinho é Cabo eleitoral oficial do Bolsonaro. pic.twitter.com/7YpesWIOQD — Eduardo Matysiak vacina SIM (@EduardoMatysiak) October 14, 2022

Metrópoles