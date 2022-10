Rafinha pode deixar o São Paulo e ter novo destino para 2023

- Publicidade -

Contratado após uma passagem apagada pelo Grêmio, o lateral-direito Rafinha chegou ao São Paulo como um dos principais reforços da temporada. Inclusive, sob o comando de Rogério Ceni, vem fazendo boas partidas, muitas vezes atuando como um terceiro homem da defesa do Tricolor.

Todavia, após a derrota na final da Copa Sul-Americana, a tendência é de que o clube do Morumbi passe por uma pequena reformulação em seu elenco, com alguns jogadores podendo deixar o clube.

Rafinha pode estar de saída

E, de acordo com apuração do portal Torcedores.com, Rafinha é um desses jogadores. O atleta está em fim de contrato com o Tricolor, já estando inclusive, disponível para assinar pré-contrato com outra equipe, tendo em vista o término da vigência de seu vinculo com o Tricolor em dezembro.

Não obstante, a decisão final sobre o futuro do lateral ainda não foi tomada, com seu nome tendo apenas sido colocado em uma lista provisória, ao lado do zagueiro Miranda e do atacante Éder, que ao contrário dos outros dois, tem sua saída quase que confirmada.

Na atual temporada, Rafinha disputou um total de 42 jogos, tendo participado de quatro gols no ano até aqui.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil