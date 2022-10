Rafaela Silva e Rayssa Leal brilham em semana histórica do Brasil

- Publicidade -

Judoca é campeã mundial e skatista leva título em etapa da Street League; Brasil ainda conquista pódio inédito no Triatlo, bronzes de Cargnin no judô e Luizinho no skate, e levanta troféu no tênis

A primeira semana de outubro pode ser considerada histórica para o esporte brasileiro. Estrelas como Rafaela Silva e Rayssa Leal conquistaram títulos importantíssimos, enquanto nas mesmas modalidades Daniel Cargnin e Luizinho ficaram com o bronze em eventos gigantescos. No triatlo, Manoel Messias se tornou o primeiro do país a ir ao pódio no principal circuito de provas da modalidade, enquanto nos Jogos Sul-Americanos, o show continua: oitenta medalhas de ouro. No tênis, Marcelo Melo volta a conquistar um título depois de quase dois anos e, no vôlei, seleção segue embalada no Campeonato Mundial. Por fim. Ícaro Miguel assumiu a liderança do ranking mundial de taekwondo. TÍTULO MUNDIAL DE RAFAELA SILVA