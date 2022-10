R$ 3,8 bilhões são enviados pelo Presidente Joe Biden, em ajuda militar à Ucrânia

O presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou um envio adicional de US$ 725 milhões, equivalentes a cerca de R$ 3,8 bilhões, em ajuda militar para a Ucrânia, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu a Biden no Twitter na manhã deste sábado (15).

“Sinceramente grato ao POTUS [Presidente dos Estados Unidos, na sigla em inglês], o povo dos Estados Unidos por fornecer outro pacote de ajuda de segurança de US$ 725 milhões”, escreveu Zelensky.

“Receberemos, em particular, munições muito necessárias para o HIMARS [sistema dos EUA lançador de múltiplos foguetes] e artilharia”, acrescenta a mensagem.

“Um presente maravilhoso para o Dia dos Defensores da Ucrânia! O agressor russo será derrotado, a Ucrânia ficará livre!”, conclui o presidente ucraniano.

O governo Biden autorizou a medida “presidential drawdown”, uma forma de gastos militares que permite uma aprovação rápida, para a Ucrânia na última sexta-feira (14).

O pacote de US$ 725 milhões inclui munição para HIMARS, HARMs (mísseis anti-superfície), armas antitanque, Humvees, cartuchos de artilharia de 155 mm, munição para armas pequenas e pequenas, cartuchos de artilharia guiados com precisão e suprimentos médicos.

Fonte/ CNN BRASIL