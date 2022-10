R$ 1.212 do bono PIS/PASEP foram esquecidos nas contas bancárias no mês de outubro; Confira

- Publicidade -

Atenção, trabalhadores! De acordo com o Ministério do Trabalho, cerca de 500 mil cidadãos ainda não sacaram o abono salarial PIS/Pasep referente ao ano de 2022.

Seja como for, cada pessoa pode sacar até um salário mínimo neste ano.

A princípio, o benefício foi depositado entre os meses de fevereiro e março para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. No entanto, muita gente esqueceu os valores nos bancos.

Quem pode sacar?

O abono salarial é pago ao trabalhador que está cadastrado no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos, e tenha exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por, ao menos, 30 dias no ano-base, neste caso, 2020.

Além disso, o trabalhador deve ter recebido em média, no máximo, dois salários mínimos. Contudo, ainda é preciso estar com os dados devidamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/eSocial).

Qual o valor do abono salarial?

O benefício pode chegar ao valor de um salário mínimo, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano-base. Confira as proporções:

1 mês – R$ 101;

2 meses – R$ 202;

3 meses – R$ 303;

4 meses – R$ 404;

5 meses – R$ 505;

6 meses – R$ 606;

7 meses – R$ 707;

8 meses – R$ 808;

9 meses – R$ 909;

10 meses – R$ 1.010;

11 meses – R$ 1.111;

12 meses – R$ 1.212.

Como consultar e sacar?

De antemão, é importante frisar que a Caixa Econômica Federal é responsável pelos repasses do PIS, voltado aos trabalhadores da iniciativa privada. Já o Banco do Brasil gerencia os pagamentos do Pasep, destinado aos servidores públicos.

Para consultar as informações do PIS/Pasep, basta acessar os canais das instituições financeiras:

Seja como for, para os pagamentos do PIS/Pasep de 2021 deverão ser disponibilizados mais de R$20 bilhões para cerca de 23 milhões de cidadãos. Dessa forma, esses deverão ser os números constantes no Orçamento para o próximo ano.

Logo, neste ano, constavam no orçamento as liberações do abono salarial de 2020 e a restituição do PIS/Pasep para quem trabalhou em 2019 e acabou não recebendo o benefício.

CALENDÁRIO de Pagamentos 2022

O calendário PIS permite o saque do PIS 2022 e do Pasep 2022 até o dia 29 de dezembro. Sendo assim, os trabalhadores podem, mesmo com o cronograma encerrado, efetuar a retirada dos valores.

O PIS 2021 também está sendo pago atualmente. Neste caso, as liberações são referentes ao ano-base 2019, ou seja, os trabalhadores que trabalharam no ano de 2019 e se encaixam nas regras, podem efetuar o saque.

É importante destacar que o PIS 2021 é pago no valor de até R$ 1.100. Segundo dados do Ministério do Trabalho e da Previdência, cerca de 320 mil pessoas ainda não sacaram o abono do PIS 2021.

O trabalhador pode solicitar o PIS/Pasep atrasado em uma das agências do Ministério do Trabalho e Previdência. Além desse meio, existem outras opções, como:

Através da central Alô Trabalhador, pelo telefone 158;

Por meio de uma mensagem de e-mail, pelo endereço [email protected], substituindo as letras ‘uf’ pela sigla do estado em que reside;

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS); ou

Através do Portal Gov.br.

Fonte/ noticiasconcursos.com