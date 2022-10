“Questão antiga”; Adriane Galisteu fala sobre “ranço” de Xuxa

- Publicidade -

Neste sábado (01/10), Adriane Galisteu, 49 anos, concedeu uma entrevista ao podcast “PodCaras”, no YouTube, e comentou sobre Maria da Graça Meneghel, 59. Durante o bate-papo, a contratada da “RecordTV!” relembrou que, nos anos 90, a imprensa colocou as duas como rivais, pois ambas se envolveram com Ayrton Senna (1960 -1994).

Adriane Galisteu fala sobre suposta “rixa” com Maria da Graça Meneghel

Adriane namorava Senna quando ele morreu, em 1994. Já Maria da Graça era ex-namorada do piloto e admitiu que tinha sentimentos por ele e planejava abrir o coração dias antes do acidente fatal – quando o tricampeão da ‘Fórmula 1’ ainda estava com a modelo. Em entrevistas recentes, a mãe de Sasha reforçou um posto de “viúva de Senna”, o que, supostamente, teria alimentado esta rixa.

No entanto, sobre o suposto “ranço” de Maria da Graça, Galisteu contou que elas nunca tiveram um contato pessoalmente: “Vou deixar uma coisa bem clara aqui – eu não tenho problema com ninguém. As pessoas vão arrumando treta comigo. (…) é uma questão antiga, mas eu nunca estive com ela . Temos vários amigos em comum. É muito louco, a gente nunca teve essa experiência .”, explicou.

Segundo Galisteu, por ela já estaria tudo resolvido: “Não tem motivo para ficar carregando essa treta. Não sou dessas, eu quero mais é resolver tudo, não quero ter um enrosco na minha vida. Não sou a favor dessas brigas.“, afirmou na sequência.

Ela só quer paz

Posteriormente, Galisteu disse que só quer paz: “As pessoas esperam uma briga, mas não tem. Pelo menos o meu interesse não é esse. Não significa que eu tenho uma raiva mortal da pessoa pro resto da vida. Estou aberta para qualquer situação que seja de paz.”, garantiu.

Fonte: Jetss