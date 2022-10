Quem vence? Batalha entre lacraia e cobra coral; assista

A lacraia, ou centopeia é um animal predador muito eficiente, capaz de comer pequenos roedores, anfíbios e até mesmo serpentes, inclusive as tão temidas cobras corais.

Vídeo publicado por Haroldo Bauer – O Rei das Serpentes – em seu canal no YouTube, mostra o exato momento em que uma lacraia entra em luta com uma cobra coral.

A cobra até tenta de livrar das centenas de patas da centopeia, mas não foi páreo e acabou virando lanche facilmente.

Saiba mais sobre as lacraias

As lacraias ou centopeias, são animais peçonhentos pertencentes à classe Chilopoda com cerca de 3.150 espécies reconhecidas, enquanto Scolopendromorpha inclui cerca de 700 espécies, pertencentes a 34 gêneros, e cinco famílias.

Algumas chegam a ter quase 50 centímetros de comprimento e estão presentes em todos os continentes. São chamadas de centopeias assim como o piolho-de-cobra, porém são espécies distintas já que os piolhos-de-cobra pertencem à classe Diplopoda.

Existem no Brasil cerca de dez espécies segundo BARROSO et al, 2001 são as principais: a Scolopendra viridicornis, S. subspinipes, Otostigmus scabricauda, Cryptops iheringi e Octocryptops ferrugineus. Ainda segundo este autor a S. viridicornis é a mais comum no Brasil.

Possuem o corpo dividido em cabeça e tronco. Na cabeça, possuem um par de antenas, dois pares de olhos simples e os maxilípedes. O tronco é formado por numerosos segmentos, cada um com um par de pernas articuladas. Entretanto as patas de cada segmento não se movem simetricamente (como nos miriápodes) mas sim num sistema geral no qual um grupo de patas produz apenas um apoio e empuxo, o que lhes confere muito mais rapidez.

Vivem por até seis anos e preferem ambientes úmidos sob folhas e troncos podres. Alojam-se sob pedras, cascas de árvores, folhas no solo e troncos em decomposição, ou constroem um sistema de galerias, contendo uma câmara onde o animal se esconde. Podem também ser encontradas em hortas, entulhos, vasos, xaxins, sob tijolos, em boxes de banheiros ou em qualquer parte da casa que não receba luz solar e seja úmida.