Quem não votou no 1º turno pode votar no 2º? TRE no Acre explica

Uma das dúvidas mais recorrentes de alguns moradores de Sena Madureira é esta: “Quem não votou no 1º turno das Eleições 2022 vai poder votar no 2º?”. A resposta advinda do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é positiva.

De acordo com Luiz Antônio, técnico do TRE e com atuação na cidade de Sena Madureira, os faltosos no último dia 2 de outubro poderão votar no próximo dia 30. “Na verdade, são consideradas duas eleições independentes, por isso, quem faltou no 1º turno pode votar no 2º normalmente”, acrescentou.

Ele enfatizou também que o voto é obrigatório nesse 2º turno, tiradas as exceções previstas na lei eleitoral. “Quem deixar de votar, precisa justificar a ausência ou, em último caso, pagar a multa”, frisou

No 1º turno das eleições, 7.852 eleitores deixaram de comparecer às urnas.

Contilnet