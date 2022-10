Quem é Xolo Maridueña, ator que tem acompanhado Bruna Marquezine em eventos nos EUA

O ator Xolo Maridueña tem aparecido ao lado da atriz Bruna Marquezine em eventos nos Estados Unidos. Esta semana, os dois foram juntos à pré-estreia do filme “Adão Negro”, na quarta-feira (12), em Nova York, e neste sábado (15), estavam no baile de gala da Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles.

Com 21 anos, o ator é o protagonista do filme “Besouro Azul”, da DC, que tem a brasileira interpretando a protagonista feminina Penny, par romântico do personagem. Bruna e Xolo têm postado fotos em que aparecem juntos, como em setembro, quando o ator veio ao Brasil e Bruna o acompanhou nos passeios. Não há confirmação se os atores estão namorando.