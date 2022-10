Quem é Luhanna Szafir, a nova esposa de Luciano Szafir? Eles se casaram após 11 anos juntos

Nesta quarta-feira (12), o pai de Sasha, Luciano Szafir subiu ao altar com Luhanna Szafir.

O casamento aconteceu em uma cerimônia na cidade de Campinas para 300 convidados e coincidiu com a data de aniversário da esposa do ator, que completou 39 anos. Além disso, o casal resolveu oficializar a união depois de 11 anos juntos.

Luciano Szafir compartilhou alguns registros do momento em que trocavam as alianças com a famosa. E na postagem ele escreveu: “Nosso dia”. Além disso, vale destacar que eles já tem dois filhos, Davi, de oito anos e Mikael de 7 anos..

Aliás, há alguns meses, o ator usou as redes sociais para fazer um desabafo com os seus fãs e seguidores.

Luciano, que estava passando por um momento bastante delicado na sua saúde, passou a usar com mais frequência as redes sociais para levar reflexões aos seus admiradores.

Sendo assim, o pai de Sasha postou um texto: “Na atitude do silêncio, a vida encontra o caminho sob uma luz mais clara. E o que é ilusivo e enganador resolve-se em uma clareza cristalina”, escreveu Luciano. O texto, em si, é de Mahatma Gandhi.

Além disso, em outro momento, o artista usou novamente as redes sociais para mandar um recado para a herdeira, fruto do seu antigo casamento com Xuxa.