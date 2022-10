Quem é a senhora que transou com Tiago Ramos enquanto ele namorava diretor da Band; identidade foi revelada

Tiago Ramos é um dos atuais confinados do reality “A Fazenda”, o padrasto de Neymar tem causado repercussão nas redes sociais, principalmente por alguns acontecimentos da sua vida antes de entrar na casa. Tudo começou quando Thomaz Costa revelou que o ex-namorado de Nadine Gonçalves havia se envolvido também com Rodrigo Branco, empresário e ex-diretor da Band, inclusive ele chegou a trabalhar com Adriane Galisteu em 2012, no extinto “Muito +”.

O fato de Tiago Ramos se relacionar com homens já causou burburinho na rede, contudo, mais um capítulo da história foi revelada através do Instagram da colunista Rainha Matos. Segundo informações, o modelo teria traído Rodrigo Branco com uma senhora amiga do casal, a idosa era considerada uma ‘mãe’ para o diretor da Band e o fato teria acontecido em 2019.

Na época os dois rapazes estavam namorando, Rodrigo, morava nos EUA, enquanto Tiago Ramos estava no Brasil. Foi nessa época em que o empresário ajudou o amado a tirar o visto para viajar, ele havia pedido ainda que o modelo ficasse em São Paulo hospedado na casa da jornalista Fátima Mali, de 79 anos, amiga que tinha total confiança. Ao conseguir regularizar o visto, Tiago, Rodrigo e Fátima viajaram para os EUA, em agosto de 2019, e ficaram na casa do diretor.

Morando os três na mesma residência a relação mudou, Rodrigo teria começado a tratar Fátima de forma mais formal, ela estava mais irritada e começou a usar senha em aplicativos de conversa. Em determinado dia, Rodrigo Branco chegou em casa mais cedo e teria encontrado o companheiro mantendo relações sexuais com a senhora. Sem alarde, Tiago Ramos e Fátima Mali resolveram manter a relação depois do ocorrido, ela é chamada de ‘tia’ pelo modelo e é o contato de emergência do peão no programa.

Nas últimas semanas a senhora chegou a ir até a sede do reality show em Itapecerica da Serra, após Tiago Ramos beber demais e ameaçar deixar o programa, Fátima foi a responsável por acalma-lo e o fazer continuar no confinamento.

