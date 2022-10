Quatro signos que não podem ver o ex à frente. Saiba se o seu é um deles

- Publicidade -

ltrapassar o fim de uma relação e refazer a vida não é fácil. Todos conhecemos alguém que não consegue aceitar que a pessoa com quem compartilhou tantos momentos já não tem ligação, que bloqueia o ex nas redes sociais e que não o pode nem ver. Falamos de você?

O astrólogo João Bidu reuniu a lista de signos que não se dão nada, mas mesmo nada bem com o ex. Veja:

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Terminou um relacionamento com Touro? Prepare-se para ser abalado por uma verdadeira montanha-russa de emoções. Nestas situações, Touro torna-se intempestivo.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

No momento em que corta laços, Leão torna-se – ainda que temporariamente – outra pessoa.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Este signo sabe exatamente o que dizer para tirar o ex do sério e tira proveito disso mesmo. Virgem começará por aceitar o término, mas rapidamente se virará contra o ex, de quem guardará rancor durante muito tempo.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Independente como só ele, Aquário trata o ex com o máximo de indiferença, por mais que isso torne o processo mais penoso e solitário.

