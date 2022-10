Quatro acusados de executar mulher com tiro na cabeça serão julgados nesta terça-feira

- Publicidade -

Na época, as duas vítimas foram socorridas pelo SAMU, mas Jacilene Farias Lima (foto) não resistiu e morreu dias depois. Jacilene e Marcela Morais da Silva estavam em uma festa, na Rodovia AC-40, quando criminosos chegaram e atiraram contra os presentes.

Marcela, que trabalhava como segurança, foi baleada no ombro. Jacilene foi atingida na cabeça e morreu dias depois no Pronto-Socorro de Rio Branco. Os crimes ocorreram na noite de 4 de maio de 2019 em clube no bairro Santa Maria, na Rodovia AC-40.

Três anos e cinco meses depois do caso, Anderson Feitosa da Silva, Mateus do Nascimento Silva, Renan da Silva Oliveira e Valdinei Braga Rodrigues serão julgados. A sessão acontece nesta terça-feira, 25, na 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal.

Em júri popular os quatro réus vão responder por homicídio, tentativa de assassinato e por integrar organização criminosa. Além desses crimes, Valdinei Braga será julgado ainda pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

