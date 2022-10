Quais os requisitos para solicitar empréstimo através do Caixa Tem?

- Publicidade -

essoas físicas que desejam empreender podem ter acesso a um empréstimo através do Caixa Tem. Quem diponibiliza o crédito é o SIM Digital, programa voltado para empreendedores que poem ter acesso a até R$ 3 mil para utilizar com os custos de seus negócios.

Confira abaixo quem pode ter acesso ao empréstimo pelo aplicativo e qual o passo a passo para ter o dinheiro em conta. Assim fica muito mais fácil iniciar seu próprio negócio!

Como funciona o empréstimo pelo Caixa Tem?

A princípio, o programa de empréstimos garante uma renda extra tanto para pessoas físicas (PF) quanto para Microempreendedores Individuais (MEI) que queiram potencializar seus negócios. No caso das PF, a taxa de juros mensal cobrada é de 1,95%, enquanto MEIs devem arcar com uma taxa de 1,99%. Esse último grupo, aliás, deve ter, pelo menos, 12 meses de atividade com CNPJ ativo antes de contratar a modalidade.

Dito isso, o valor deve ser utilizado exclusivamente para ajudar no serviço de quem realiza a contratação pelo SIM Digital. Fora as taxas, o programa ainda disponibiliza 24 meses para os contratantes pagarem a dívida. Inclusive, a modalidade de crédito também está disponível para pessoas com nome negativado. Entretanto, é importante que a dívida não passe de R$ 3 mil, nesse caso.

Segundo a plataforma, a aprovação pode demorar a sair em até dez dias após a solicitação. Caso o cliente receba cartão verde, o interessado pode contratar o valor de sua escolha e recebê-lo imediatamente na conta.

Como solicitar a modalidade?

Por fim, aqueles que quiserem contratar a modalidade de crédito enquanto pessoas físicas, é necessário seguir o passo a passo abaixo após baixar o aplicativo em seus smartphones (Android: https://bityli.com/SVbrUS ou iOS: https://bityli.com/FwISrT):

Antes de mais nada, atualize seus dados na plataforma para, então, prosseguir com a ação;

Em seguida, clique na opção “Contratar crédito Caixa Tem”;

Depois disso, responda o formulário que aparecer na tela;

Nesse momento, você deverá escolher o valor do empréstimo que necessita;

Depois, escolha a melhor data para pagar as parcelas da dívida;

Digite sua senha do Caixa Tem.

Depois disso, resta aguardar até que a solicitação seja aprovada. No caso de MEIs, a solicitação ocorre da seguinte forma: diferente das pessoas físicas, o microempreendedor só pode fazer a contratação do empréstimo ao comparecer em uma agência da Caixa Econômica Federal portando os seguintes documentos:

Documentos pessoais da empresa;

Comprovante de endereço atualizado;

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

Recibo de Entrega (comprovando o faturamento da empresa e devidamente regulamentado junto a Declaração Anual até 31 de maio de cada ano de atuação);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado.