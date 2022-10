Provas ficarão para o próximo ano do Concurso da Receita Federal’, diz Sindifisco

Pelo visto não há mais tempo hábil de realizar as provas do concurso Receita este ano e as avaliações devem mesmo ficar para 2023.

Em resposta pelo Instagram, a 2ª vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Nobre, falou sobre a realização das provas e cravou que não devem mais acontecer em 2022.

“Com todos esses atrasos injustificáveis no processo, as provas ficarão para o próximo ano”, disse Natália.

A representante do Sindifisco Nacional, no entanto, não deu mais detalhes ou novidades a respeito do cronograma e do edital. Ao que tudo indica, ainda faltam trâmites a serem concluídos.

Vale lembrar que, inicialmente, a previsão inicial era do edital sair até o final de setembro e das provas serem realizadas na primeira quinzena de dezembro. Esses prazos foram passados assim que a banca organizadora foi anunciada.

No entanto, não devem se cumprir. O edital, por exemplo, ainda não saiu e as provas não devem acontecer este ano. Há a expectativa de que elas aconteçam em janeiro, principalmente para que o calendário de nomeações não atrase.

Concurso Receita Federal já tem banca definida

O nome da banca organizadora já foi confirmada e isso deve dar ainda mais celeridade ao processo. O nome foi revelado com exclusividade pela reportagem da Folha Dirigida, em entrevista com o Sindifisco no Youtube.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca responsável e a dispensa de licitação já foi divulgada no Diário Oficial da União.

O próximo passo é a publicação do extrato do contrato que, segundo o deputado Luis Miranda, já foi assinado. A banca e o órgão devem estar finalizando os últimos ajustes para lançar o edital oficialmente.

Concurso Receita vai preencher 699 vagas

A autorização do concurso Receita 2022 foi finalmente publicada em junho e trouxe a confirmação do provimento de 699 vagas em cargos de auditor e analista, sendo ambos de nível superior.

Veja a seguir a distribuição das oportunidades:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

Ambos os cargos acumulam déficit de pessoal e estão sem realizar concursos há anos. Para analista, por exemplo, o último foi em 2012, enquanto que para auditor, a última seleção ocorreu em 2014.

Segundo consta nna portaria autorizativa, a publicação do edital deve acontecer em um prazo de seis meses, contado a partir da publicação. Dessa forma, o prazo máximo para o lançamento do edital é até dezembro, mas não deve demorar.

Também foi confirmada a redução para dois meses no prazo entre edital e provas. Portanto, a Receita Federal pode aplicar provas ainda este ano, caso o edital saia até outubro e se o cronograma de eventos permitir.