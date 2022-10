Propaganda eleitoral no rádio e na TV termina hoje

- Publicidade -

Termina nesta sexta-feira (28) o período de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Também é o último dia para a realização de debate, que não pode ultrapassar a meia-noite. A propaganda eleitoral para o segundo turno começou em 7 de outubro.

No caso dos presidenciáveis, foram dez minutos por dia para cada um. A propaganda na TV foi veiculada de segunda a sábado, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40. No rádio, a mídia dos candidatos ao Palácio do Planalto foi das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10.