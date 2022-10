Promotoria espanhola retira todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar Jr.

- Publicidade -

Na última sexta-feira, 28 de outubro, a Promotoria espanhola retirou todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar no julgamento sobre sua transferência do Santos para o Barcelona.

“O DIS (fundo que detinha parte dos direitos do jogador quando ele era atacante do Santos) tem todo direito de entender que a transferência de Neymar tinha que lhe trazer um benefício maior, mas acho que errou na jurisdição”, declarou o promotor.

O caso, então, continua transitando no âmbito civil, já que as acusações do DIS foram mantidas. De acordo com a Reuters, a equipe do atleta considera pedir reembolso dos custos que teve com a ação.

O processo deve terminar na segunda-feira (31).