Profissionais do Pronto-socorro de Rio Branco é homenageados no Instagram, videomaker e fisioterapeuta

Um minuto e 40 segundos é a duração do vídeo produzido pelo videomaker e fisioterapeuta, Ricardo Moreira, para homenagear o trabalho dos profissionais do maior hospital de alta complexidade do Acre, o Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco.

Confira o vídeo:

Só quem vive a realidade diária de um PS é capaz de entender a vida diante dos olhos e a morte num piscar deles, por isso, Ricardo teve a ideia de registrar em imagens o agradecimento a todos que atuam na Saúde.

Em sua postagem no Instagram, Ricardo escreveu: “Quando você perde a esperança, a equipe multidisciplinar encontra forças para lutar pelas vidas dos seus entes queridos. Sempre buscando atender com dignidade e amor”.

Atualmente, Ricardo é responsável pela coordenação de fisioterapia da unidade, cuja especialidade é de suma importância na recuperação do paciente pós covid-19, e que garantiu vidas salvas durante os momentos críticos da pandemia.

O fisioterapeuta, responsável por fazer refletir sobre a vida do servidor da saúde, escreve ainda: “Neste cenário, é importante entender que o profissional de saúde também possui problemas de ordem pessoal, adoecem, se alimentam de forma inadequada, descansam poucas horas… diante dessa realidade é necessário entender que eles não são máquinas e precisam de apoio, para que assim executem sua melhor capacidade de assistência”.

Fonte: Agência do Acre