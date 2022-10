Professora que fez gesto nazista em escola é demitida

O caso teria ocorrido no último sábado (8/10), mas as imagens repercutiram nesta segunda-feira (10/10). Em nota nas redes, a instituição afirmou que “não compactua e não concorda com a postura da professora”, e que “foram tomadas as medidas cabíveis ao caso”.

No vídeo, é possível ver que alguns alunos estão sentados. Um dos estudantes aparece em pé e se aproxima da mesa da professora. Depois, o jovem se afasta do local, e a docente faz o gesto. Ela encosta a mão na cabeça e estica o braço para a frente, em sinal que remete ao gesto nazista utilizado para saudar Adolf Hitler. Além disso, a professora veste roupa com estampa da Bandeira do Brasil. Veja aqui. Metrópoles