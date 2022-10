Professora acha duas armas em mochila de aluna de 3 anos

- Publicidade -

Uma professora achou na mochila de uma criança de 3 anos duas armas antigas em uma escola da rede municipal de Santo André, no ABC paulista.

Segundo a prefeitura, as garruchas foram encontradas nesta quinta-feira (27) na creche Adalgisa Boccacino Pinheiro de Faro, localizada no Jardim Marek.

A gestão municipal informou que as armas eram antigas e sem condições de uso.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada, assim como familiares da estudante. Na delegacia, a mãe da criança contou que as armas estavam guardadas no porta-malas do carro da família e seriam utilizadas em uma festa, onde ela se vestiria de Maria Bonita.

No entanto, o irmão da mulher, tio da criança, teria pegado as armas e colocado na mochila, sem saber que era da criança. As garruchas pertenceriam a ele, segundo os responsáveis pela menina informaram ao delegado Gilmar Bessa, titular do 6º DP de Santo André. Os pais da criança foram liberados.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), as garruchas estavam em mau estado de conservação, sem munições e não tinham numeração. O caso foi registrado como localização e apreensão de objeto.

A Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar afirmam acompanhar o caso.

Segundo a pasta da Segurança, as polícias de Santo André realizaram a apreensão de 112 armas entre janeiro e setembro deste ano. A quantidade é semelhante ao recolhido no mesmo período de anos anteriores. No ano passado, foram registradas 93 apreensões na cidade e, em 2019, 139 armas haviam sido localizadas.

FolhaPress