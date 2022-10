Produção de hidrogênio verde está prestes a ser liderada pelo Brasil

Segundo estimativas do Hydrogen Council, iniciativa que reúne CEOs de 92 empresas globais, com cerca de 80% da sua matriz energética renovável, o Brasil tem condições de se tornar protagonista na produção e exportação do chamado hidrogênio verde. De acordo com a instituição, esse é um mercado que deverá atingir globalmente US$ 2,5 trilhões em 2050, respondendo por cerca de 20% de toda a demanda de energia no mundo.

Já a Agência Internacional de Energia (IEA) destaca 990 projetos de hidrogênio identificados no mundo desde 2020. São 67 países com pelo menos uma iniciativa sustentável na área. As informações da agência também revelam a capacidade brasileira nesse aspecto: são quatro projetos dessa natureza no Brasil.

Outro estudo que coloca o país no mapa dessa energia renovável é o Hidrogênio Sustentável: Perspectivas para a Indústria Brasileira, realizado pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI). “Temos todas as condições para ser protagonista no processo de descarbonização da economia no mundo através de tecnologias limpas como o hidrogênio verde”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

O levantamento feito pela CNI identifica duas modalidades de produção do hidrogênio sustentável adequadas para uso no setor industrial: o hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, como energia solar e eólica sem emissão de gases de efeito estufa, e o hidrogênio azul, obtido a partir do gás natural e com emissões reduzidas por meio da tecnologia de captura e armazenamento de carbono.

Hidrogênio é foco da ENGIE

No final de 2021, a ENGIE confirmou o interesse em participar do polo de hidrogênio verde no porto de Pecém, no Ceará. A companhia assinou um memorando de entendimento para estudar o investimento em hidrogênio verde no hub que está sendo criado pelo governo do estado com o Porto de Pecém, e que tem foco na exportação.

A ENGIE se junta a outras empresas interessadas em exportar o hidrogênio verde a partir da instalação de plantas em portos estratégicos

Uma notícia do site epbr destacou que, apesar do foco em exportação, a produção de hidrogênio verde em grande escala no porto cearense poderá também atender a demanda local, com aplicações em mobilidade pesada, indústria do aço, produção de químicos e mistura para as redes de transporte de gases.

O fornecimento aconteceria a partir de uma unidade industrial com capacidade instalada de eletrólise entre 100 MW e 150 MW, durante um período de ativação que vai até 2026. A meta geral é chegar em 2030 com 4 GW de capacidade.

Globalmente, um destaque no ano passado foi a parceria da ENGIE e a Total para desenvolver, construir e operar o maior projeto de fabricação de hidrogênio verde da França. O projeto ficará na região sul da Provença-Alpes-Costa Azul, dentro de uma bio refinaria da Total. O equipamento de eletrólise de 40 MW deve produzir cinco toneladas de hidrogênio verde por dia. O combustível vai suprir o processo de produção de biocombustível da refinaria da Total. Assim, será possível evitar a emissão de 15 mil toneladas de CO2 por ano.

A ENGIE possui também um centro de pesquisa na França dedicado a fontes com baixo carbono e que tem o hidrogênio como um dos focos de atenção.

No Brasil, o programa de P&D da ENGIE prevê um projeto de pesquisa com o hidrogênio natural como fonte de produção de energia limpa.

