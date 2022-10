- Publicidade -

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar (CAOCRIM), do Ministério Público de Minas Gerais, encaminhou ao Ministério Público de Rondônia um cartaz com fotos de pessoas procuradas pela justiça mineira.

O MPMG pediu a divulgação das imagens, pois os foragidos podem estar em qualquer lugar do Brasil, inclusive em Rondônia.