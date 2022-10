PRF trabalha para liberar trechos interditados por caminhoneiros no Acre e outros estados

- Publicidade -

A segunda-feira (31) iniciou com protestos realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, insatisfeitos com o resultado das Eleições 2022. As manifestações acontecem em trechos em rodovias no Acre, como na BR-317.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que há equipes presentes em cada ponto bloqueado pelos manifestantes, além de estar trabalhando para o fluxo livre das rodovias federais, “viabilizando-se o escoamento da produção, assim como o direito de ir e vir dos cidadãos, além de seguir monitorando de perto os locais com alta probabilidade de interdição”, diz.

Ainda em nota, a PRF explica que desde os primeiros movimentos de interdição, a PRF adotou providências para o retorno da normalidade do fluxo e direcionou as equipes para os locais para iniciar o processo de negociação para liberação da rodovia.

No trecho da BR-317 que liga os municípios de Brasileia e Assis Brasil, a PRF fez um acordo com os manifestantes para que a cada uma hora, seja liberada a passagem de 10 carros nos dois sentidos.

Confira a nota na íntegra:

O Alto Acre/Alexandre Lima