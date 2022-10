PRF prende passageiro de táxi com 5 kg de cocaína presa ao corpo

Na noite de segunda-feira, 17, na BR 364, em Rio Branco-AC, foi realizada a abordagem de um táxi e durante as verificações do veículo e de seus passageiros foi constatado que um deles apresentava um volume anormal na região abdominal e torácica.

Após averiguação visualizou-se que o homem vestia uma cinta elástica e que embaixo dela havia, preso ao seu corpo, aproximadamente 5kgs quilos de substância entorpecente com características de pasta-base de cocaína.

O suspeito, que informou ter como destino final a cidade de Porto Velho-RO, foi detido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco-AC.