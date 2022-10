PRF prende dois homens acusados de praticar roubos de caminhonete em Acrelândia

- Publicidade -

Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na segunda-feira, 24, no município de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo a PRF, foi informado através de denuncia, que um veículo estaria trafegando com homens suspeitos de praticarem roubos de caminhonetes na região. Diante dos fatos, os agentes foram averiguar a situação e flagranteou os dois homens, com um arma de fogo, calibre 22 e uma arma branca (faca).

As armas e os indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Acrelândia, onde foram entregues as autoridades policiais.

Com informações PRF