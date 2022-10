Preso por abuso diz que criança de 2 anos ‘pegava nele por gostar’

Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar por suspeita de estupro de uma menina de 2 anos em São Gotardo, no Alto Paranaíba. O suspeito disse que a criança sentava no colo dele e “pegava nele pois ela gostava”. A vítima foi para o hospital com dores na genitália.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi descoberto na tarde desta terça-feira (18 de outubro), quando a pequena foi levada ao hospital com dores na genitália. Os médicos identificaram que ela tinha irritabilidade na região vaginal e corrimento.

A mãe da vítima contou que a filha e o irmão, um menino de 5 anos, ficaram um tempo sozinhos com um vizinho, o suspeito de 55 anos, brincando. A mulher disse que não imaginava que nada dessa natureza pudesse acontecer, já que ela confiava no homem.

A Polícia Militar foi até a casa do suspeito e ele se limitou a dizer que não fez “nada demais”. Ele disse ainda que as crianças iam para sua casa para brincarem e assistirem desenho e que a menina sentava no colo dele e “pegava nele por gostar”.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, na mesma região. O caso vai ser investigado.