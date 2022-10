Preso mais velho de Guantánamo é libertado pelos EUA após 20 anos

- Publicidade -

Saifullah Paracha (imagem em destaque), o mais antigo preso militar dos Estados Unidos na guerra ao terror e empresário de 75 anos, teve sua libertação realizada após quase duas décadas detido em Guantánamo (Cuba). Ele havia sido preso como suspeito de ser simpatizante da Al Qaeda, mas nunca houve acusação oficial sobre o crime.

“Estamos felizes que um cidadão paquistanês detido no exterior tenha finalmente se reunido com sua família”, afirmou o comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão deste sábado (29/10) sobre a libertação em Guantánamo.

De acordo com Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, após quase 20 anos, Paracha poderá retornar ao seu país, o Paquistão. Ele nunca foi julgado formalmente pelos crimes ao qual foi acusado e preso.

Outros presos de Guantánamo também não chegaram a ser formalmente processados.