Presidente do PDT no Acre diz que ‘Tendência é seguir a nacional’, sobre apoio a Lula

- Publicidade -

O presidente do PDT, Carlos Lupi, anunciou nessa terça-feira, 4, o apoio a candidatura do ex-presidente Lula no segundo turno das eleições. Posteriormente, Ciro Gomes, quarto colocado das eleições 2022, também reafirmou o apoio.

À GAZETA, o presidente do PDT Acre, Emylson Farias disse que a tendência do partido é seguir a nacional, por se tratar de uma decisão unânime das lideranças da sigla.

No estado, o PDT compõe a bancada de apoio ao governador reeleito Gladson Cameli (PP), que declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), neste segundo turno.

“O partido vai reunir e debater com a Executiva Estadual, mas, normalmente, o partido segue a orientação nacional. Isso é uma tendência. Claro que o PDT vai reunir e debater isso, tudo no PDT é feito com debates e discussões, mas a tendência é que a gente siga a nacional, é o natural”, declarou Emylson.

A Gazeta do Acre