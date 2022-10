Presidente do PDT de Ciro Gomes anuncia apoio a Lula no segundo turno

- Publicidade -

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, anunciou nesta terça-feira (4) apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O candidato do PT vai disputar o segundo turno com Jair Bolsonaro (PL), no dia 30 de outubro.

Segundo Lupi, a candidatura de Lula é “a mais próxima” do PDT e a decisão foi unânime.

“Nós tivemos agora nesse exato momento uma hora e meia de reunião com todo o executivo nacional do partido, presidentes estaduais, presidentes de movimento, deputados federais de mandato, senadores e tomamos uma decisão unânime, sem nenhum voto contrário, a decisão de apoiar o mais próximo da gente que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais um”, disse Lupi à imprensa.

“Foi uma decisão unânime apresentando três projetos que eu, pessoalmente, falei com a presidência do PT, Gleisi, na segunda-feira. A questão da renda mínima […], a renegociação da dívida no SPC das pequenas empresas, a questão da escola em ensino integral […] e hoje aprovamos também a proposta que não foi falada ainda para o PT mas será colocada, a do código brasileiro do trabalho, que para a gente é fundamental, somos um partido trabalhista e é natural que para o PT também seja”, acrescentou.

Questionado por jornalistas sobre as críticas feitas pelo candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, durante a campanha, Lupi disse que elas fazem parte do processo político.

“Eu acho que o processo político às vezes se acirra de determinada maneira, eu vi isso do Brizola com o Lula, lá em 89, […] isso não impediu o Brizola de estar na campanha com o Lula. O processo político às vezes descamba, às vezes no calor da emoção, às vezes nas nossas convicções, agora o partido existe para isso, quando ele se reúne e decide, todos os seus filiados têm que acatar essa decisão”, colocou.

Segundo o presidente do PDT, Ciro Gomes também participou da reunião e concorda “integralmente” com a decisão do partido. “Eu falo pelo partido e ele [Ciro] participou da reunião e disse que endossa, integralmente, a decisão do partido”, acrescentou.